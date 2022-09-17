«Как артист умер»: Солнцев оценил перспективы возвращения Губина на сцену

На днях шоу-бизнес всколыхнула новость о возвращении Андрея Губина на сцену. Перезапуск карьеры звезды нулевых взял на себя Стас Барецкий, который рассказал, что отныне исполнитель хитов «Лиза» и «Мальчик-бродяга» сменит репертуар и амплуа – будет шансонье в кепке, а также сменит фамилию и будет «Андрей Губа».

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Только вот не все верят в возвращение Губина, то есть Губы. Блогер Рустам Солнцев высказал свое мнение насчет перспектив певца.