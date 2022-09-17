«Как артист умер»: Солнцев оценил перспективы возвращения Губина на сцену

На днях шоу-бизнес всколыхнула новость о возвращении Андрея Губина на сцену. Перезапуск карьеры звезды нулевых взял на себя Стас Барецкий, который рассказал, что отныне исполнитель хитов «Лиза» и «Мальчик-бродяга» сменит репертуар и амплуа – будет шансонье в кепке, а также сменит фамилию и будет «Андрей Губа».
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Только вот не все верят в возвращение Губина, то есть Губы. Блогер Рустам Солнцев высказал свое мнение насчет перспектив певца.
«Никакого возвращения не будет. Во-первых, Губин как артист умер, его больше нет. У него неисправляемые ментальные дефекты появились, и вы это знаете, он болен, ему нужно наблюдаться у врача, ему нужно медикаментозно лечиться, ему нужно все что угодно, но только не сцена. Сцена это не вылечит, она может это усугубить», - высказался блогер в Telegram.