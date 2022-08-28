«Как арбузы»: Анджелину Джоли показала новую грудь внушительного объема

Актриса сделала новую пластику.
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Со своей грудью Анджелина Джоли рассталась почти десять лет назад. В 2013 году она узнала о предрасположенности к онкологии и решилась на операцию. Спустя некоторое время актриса поставила грудные импланты.

Недавно звезда решила добавить еще больше объема. Ее заметили на улице Лос-Анджелеса в коротком топе. Фанаты набросились на знаменитость с критикой в Сети.

«Зачем такие огромные? Как арбузы! Ей не нужен такой объем!» - писали пользователи Сети.

Анджелина Джоли. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом в 2016 году.

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