«Как арбузы»: Анджелину Джоли показала новую грудь внушительного объема

Со своей грудью Анджелина Джоли рассталась почти десять лет назад. В 2013 году она узнала о предрасположенности к онкологии и решилась на операцию. Спустя некоторое время актриса поставила грудные импланты.
Недавно звезда решила добавить еще больше объема. Ее заметили на улице Лос-Анджелеса в коротком топе. Фанаты набросились на знаменитость с критикой в Сети.
«Зачем такие огромные? Как арбузы! Ей не нужен такой объем!» - писали пользователи Сети.
Анджелина Джоли. Фото: соцсети
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Напомним, Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом в 2016 году.