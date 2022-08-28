«Как арбузы»: Анджелину Джоли показала новую грудь внушительного объема

Со своей грудью Анджелина Джоли рассталась почти десять лет назад. В 2013 году она узнала о предрасположенности к онкологии и решилась на операцию. Спустя некоторое время актриса поставила грудные импланты.

Недавно звезда решила добавить еще больше объема. Ее заметили на улице Лос-Анджелеса в коротком топе. Фанаты набросились на знаменитость с критикой в Сети.