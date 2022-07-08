«Как актриса она уже умерла»: Шахназаров списал опустившуюся Хаматову после лондонского выступления

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова в марте сбежала в Латвию. Там она давно приобрела себе жилье в элитном пригородном комплексе и, поселившись там, начала провоцировать скандалы своими неожиданными высказываниями в адрес России. На фоне снижающегося хайпа и интереса местная пресса заявила ей, что поливать грязью все русское она должна регулярно.

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Хаматова, судя по поведению, рада стараться. В Сети появился видеоотрывок ее выступления в Лондоне, где она читает фрагмент пьесы, опустившись до нецензурной брани. Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал произошедшее и констатировал, что Хаматова в профессии уже стала «трупом».

«Это не роль, а читка пьесы, пьесы бездарной. Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция). Она будет знаменем «свободы, совести и чести». Для нормального зрителя как актриса она, естественно, уже умерла», - списал Хаматову Шахназаров в беседе с «Народными новостями».

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