Кадры с «Поляны» «Дома-2», которые не покажут по ТВ: на кого Юлия Белая променяла Тиграна Салибекова

Выбившая с помощью ультиматума обещание жениться на ней, участница «Дома-2», Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова.

Длинноволосая дива теперь млеет в объятиях другого парня. Леша Безус показал в микроблоге кадры с Лобного, на которых запечатлел сидящими на бревне рядышком друг с другом Юлию Белую и ее нового бойфренда.

«Юлия Белая и Антон Санников теперь пара», - объявил Леша Безус.

Он уточнил, что отношения у Белой и Санникова зашли уже довольно далеко и развиваются стремительно.