Кадры с «Поляны» «Дома-2», которые не покажут по ТВ: на кого Юлия Белая променяла Тиграна Салибекова

Выбившая с помощью ультиматума обещание жениться на ней, участница «Дома-2», Юлия Белая бросила Тиграна Салибекова.
Длинноволосая дива теперь млеет в объятиях другого парня. Леша Безус показал в микроблоге кадры с Лобного, на которых запечатлел сидящими на бревне рядышком друг с другом Юлию Белую и ее нового бойфренда.
«Юлия Белая и Антон Санников теперь пара», - объявил Леша Безус.
Он уточнил, что отношения у Белой и Санникова зашли уже довольно далеко и развиваются стремительно.
«Антон теперь с Юленькой. У них было волшебство в бане. Попарились во всех смыслах», - добавил Алексей Безус.
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Напомним, в недавнем интервью Teleprogramma.pro Юлия Белая говорила, что очень любит Тиграна Салибекова и через свадьбу хочет забрать его к себе. А вот с потенциальной свекровью Юлия Белая общаться даже не планировала.