«Кабаре, которое они заслужили»: Шахназаров – о творческом тандеме Хаматовой, Белого и Петрушевской

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, буквально несколько недель назад Анатолий Белый уехал из России, заявив, что доиграл сезон в МХТ им. Чехова скрепя зубами.