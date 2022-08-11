«Кабаре, которое они заслужили»: Шахназаров – о творческом тандеме Хаматовой, Белого и Петрушевской

Накануне стало известно, что недавно уехавший из России актер Анатолий Белый выступит на одной сцене вместе с Чулпан Хаматовой. Они примут участие в Кабаре Людмилы Петрушевской. Премьера состоится в городах Прибалтики уже в августе.
«Кабаре, которое они заслужили. В этой афише прекрасно все. Хаматова, Белый и выжившая из ума Петрушевская на одной сцене. Заявлено, что Петрушевская – Эдгар По наших дней. Их может объединять только безумие, но никак не поэзия. Вильнюс, Рига, Таллин, держитесь! Такое турне вынесет не каждый», - пишет «Абзац», которого процитировал журналист Михаил Шахназаров в своем телеграм-канале.
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Напомним, буквально несколько недель назад Анатолий Белый уехал из России, заявив, что доиграл сезон в МХТ им. Чехова скрепя зубами.
Анатолий Белый, Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская. Фото: соцсети