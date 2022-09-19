К внучке Гурченко нагрянула полиция и опека

Внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, живет практически в бомжатнике. В программе «Звезды сошлись» женщина пожаловалась, что к ней без предупреждения пожаловала полиция и опека.

«Они не предоставились. Говорят, в Интернете написали про мои якобы плохие условия жилья, поэтому пришли. Еще говорили, что я пью», — говорит Елена.

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Кудрявцева увидела следы укусов клопов на руках у Королевой и ужаснулась, в каких условиях придется жить еще не родившемуся ребенку.