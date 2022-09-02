«К сожалению, на поющие трусы народ ходит»: Милонов назвал Брежневу политической проституткой

Депутат Виталий Милонов в программе «Место встречи» на НТВ заявил, что не стоит посещать выступления тех артистов, которые высказывались резко против России.
«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит».
Как заметил Милонов, его вывел из себя концерт Меладзе в Москве. Народный избранник напомнил, что музыкант хотел уйти из шоу-бизнеса и стать инженером. Сейчас же передумал и дает концерты, получая немалые деньги.
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Напомним, что Вера Брежнева в последние месяцы занимается волонтерской работой. А вот Меладзе продолжает гастролировать со своими программами.