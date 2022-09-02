«К сожалению, на поющие трусы народ ходит»: Милонов назвал Брежневу политической проституткой

Как отметил политик, он резко осуждает тех, кто выступает против России.
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Global Look Press

Депутат Виталий Милонов в программе «Место встречи» на НТВ заявил, что не стоит посещать выступления тех артистов, которые высказывались резко против России.

«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит».

Как заметил Милонов, его вывел из себя концерт Меладзе в Москве. Народный избранник напомнил, что музыкант хотел уйти из шоу-бизнеса и стать инженером. Сейчас же передумал и дает концерты, получая немалые деньги.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Вера Брежнева в последние месяцы занимается волонтерской работой. А вот Меладзе продолжает гастролировать со своими программами.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  