«К сожалению, мало общались»: Пенкин рассказал об обиде на Пугачеву

Как отметил Пенкин, в тот день он спел вместе с Пугачевой песню «Дождь осенний». После они не общались. Пенкину было приятно, что Пугачева в прошлом году поздравила его с юбилеем, сказав много искренних слов, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Алла Пугачева уже больше трех месяцев проживает в Израиле. Раньше осени в родную страну она возвращаться не планирует.

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