«К сожалению, мало общались»: Пенкин рассказал об обиде на Пугачеву

Музыкант Сергей Пенкин заявил, что певица Алла Пугачева всегда была и будет для него номером один на российской эстраде. Второй такой артистки на сцене пока не появилось и вряд ли вскоре появится.
«Мы, к сожалению, очень мало общались, я очень обижался на то, что она меня никогда не приглашала на свои «Рождественские встречи». Когда-то, много лет назад, я приезжал поздравить ее с днем рождения, тогда они еще жили с Филиппом на Земляном валу. Смешно тогда получилось: у них была двухэтажная квартира, и я точно знал, что Филипп был дома, но он так и не вышел!»
Как отметил Пенкин, в тот день он спел вместе с Пугачевой песню «Дождь осенний». После они не общались. Пенкину было приятно, что Пугачева в прошлом году поздравила его с юбилеем, сказав много искренних слов, сообщает «СтарХит».
Напомним, что Алла Пугачева уже больше трех месяцев проживает в Израиле. Раньше осени в родную страну она возвращаться не планирует.
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