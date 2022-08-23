К школе готова: Бородина нарядила шестилетнюю дочку в стильное поло и юбку плиссе

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она ведет популярное реалити-шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения давно стала следить за модой.
Так как она хорошо зарабатывает, то часто балует себя люксовыми нарядами. Она также каждый сезон обновляет гардероб своим дочками. Недавно звезда устроила с ними шопинг в Турции.
На этот раз Бородина предпочла начать готовиться к 1 сентября. На днях она похвасталась нарядом, в котором была готова отправится на школьную линейку. Телеведущая облачилась в короткое платье с рюшами и цветочным принтом. Она была уверена, что лук вызвал бы бурю обсуждений. А теперь Ксеня засняла младшую дочку в новом луке.
На этот раз Ксения засняла шестилетнюю Теону в поло небесно-голубого цвета и юбке плиссе. Монохромный образ дополнили сандалии в тон. Девочка в последнее часто демонстрирует то ушибы, то царапины.
Бородина даже стала переживать, что ребенка сглазили. Но на этот раз ее наследница выглядела безупречно. Такой лук подошел бы для школы, но малышка пока идет только в подготовительный класс.
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Теона Омарова. Фото: соцсети звезды
Бородина уже больше года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Она признавалась, что отец Теоны даже не просит о встречах с ребенком. Телеведущая ранее обмолвилась, что 1 сентября в школу поведет ее сама. А вот с отцом Маруси она находится в хороших отношениях. Недавно они виделись, когда звезда отдыхала в Бодруме.