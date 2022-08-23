К школе готова: Бородина нарядила шестилетнюю дочку в стильное поло и юбку плиссе

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она ведет популярное реалити-шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения давно стала следить за модой.

Так как она хорошо зарабатывает, то часто балует себя люксовыми нарядами. Она также каждый сезон обновляет гардероб своим дочками. Недавно звезда устроила с ними шопинг в Турции.