«К сердцу прижимаю»: Баста рассказал об отношении к Криду

«Дорогие друзья. Продолжается история моих громких высказываний в рамках проекта «М-С Такси». Я хотел бы сказать следующее. Касательно слов об Егоре Криде, что я его ненавижу. Я его не ненавижу. Больше того. Я его очень сильно люблю, уважаю. К сердцу прижимаю и желаю ему всего самого наилучшего. Егор, я тебя не ненавижу».