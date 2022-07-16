«К привычке не мыться Европа готова давно»: Михалков обвинил Запад в нечистоплотности

Далее Никита Михалков поставил фрагмент одной из своих старых программ, где он говорил: «В средние века в Европе от страшной вони придумали духи, а в России придумали баню. Вдумайтесь, как это потрясающе точно. Когда русский предпочитал надеть чистое свежее белье и, может быть, не очень богатый костюм, то там в Европе был важен костюм, ботинки, галстук. А то, что подштанники не стираны не имело значения. Их не видно. Россия предпочитает мыться мылом, а Запад предпочитает душиться духами», - заявил Никита Михалков.

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Напомним, что новый выпуск «Бесогон ТВ» Никита Михалков назвал провокационно: «Ты охотник или пид…ас?». В эфире программы он объяснил, откуда у него родилось такое название.