«К привычке не мыться Европа готова давно»: Михалков обвинил Запад в нечистоплотности

Как отметил режиссер, за рубежом предпочитают душиться духами.
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске «Бесогон ТВ» обвинил страны Запада в нечистоплотности.

«К привычке не мыться Европа готова давно. Мы говорили об этом в одном из выпусков».

Далее Никита Михалков поставил фрагмент одной из своих старых программ, где он говорил: «В средние века в Европе от страшной вони придумали духи, а в России придумали баню. Вдумайтесь, как это потрясающе точно. Когда русский предпочитал надеть чистое свежее белье и, может быть, не очень богатый костюм, то там в Европе был важен костюм, ботинки, галстук. А то, что подштанники не стираны не имело значения. Их не видно. Россия предпочитает мыться мылом, а Запад предпочитает душиться духами», - заявил Никита Михалков.

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Напомним, что новый выпуск «Бесогон ТВ» Никита Михалков назвал провокационно: «Ты охотник или пид…ас?». В эфире программы он объяснил, откуда у него родилось такое название.

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