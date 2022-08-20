«К нему пропал интерес»: почему Шатунова спокойно отпустили из «Ласкового мая»

Продюсер Алексей Мускатин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» опровергал версию, что музыкант Юрий Шатунов ушел из группы в 1991 году на пике популярности.
«Кто вам сказал, что он ушел на пике популярности? На пике популярности в это время находились другие. К нему интерес пропал. Все что можно было – он сделал в тот момент, поэтому нужно было, чтобы от него отдохнули».
Как отмечал Мускатин, вскоре подросло новое поколение и у них появились свои кумиры. «Понимаете, просто все растут. Это законы природы. И от этого никуда не деться», - рассказывал Мускатин.
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Напомним, что в 1991 году группа «Ласковый май» закончила свое существование. Подростки-артисты получили расчет от продюсера Андрея Разина.