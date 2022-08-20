«К нему пропал интерес»: почему Шатунова спокойно отпустили из «Ласкового мая»

Как отмечал Мускатин, вскоре подросло новое поколение и у них появились свои кумиры. «Понимаете, просто все растут. Это законы природы. И от этого никуда не деться», - рассказывал Мускатин.

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Напомним, что в 1991 году группа «Ласковый май» закончила свое существование. Подростки-артисты получили расчет от продюсера Андрея Разина.