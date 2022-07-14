К могиле Юрия Шатунова закрыт близкий доступ

В СМИ появились данные о нарушении общественного порядка на Троекуровском кладбище, где похоронен Юрий Шатунов: якобы фанаты бросались на крест с фотографией исполнителя. Кроме того, сообщалось о том, что руководству кладбища пришлось поставить охрану и ограничить доступ к могиле.

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Связавшись с представителями Троекуровского кладбища, журналисты узнали о том, что на самом деле ситуацию нельзя назвать критической, хотя доступ к могиле Шатунова действительно ограничен: желающим почтить память певца придется останавливаться на определенном расстоянии.