К гробу Шатунова принесли всего два букета от коллег-артистов

День 23 июня омрачился страшным известием – в 48 лет умер от инфаркта Юрий Шатунов. Многие отечественные звезды поспешили выразить соболезнования близким и родным, написав слова прощания в адрес безвременно ушедшего экс-солиста коллектива «Ласковый май».

Вместе с тем на похороны Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище прислали букеты только два человека. Венок передали от Игоря Крутого и корзину белых роз от Андрея Малахова, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Источник также пишет, что помощнику Юрия Шатунова больше никто даже не звонил из знаменитостей.

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