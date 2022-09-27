К чему бы это? Наташа Королева в синем платье на фоне желтых флагов выступила на сцене

Певица Наташа Королева оскандалилась на концерте в одном из московских ночных клубов. Звезда вышла на сцену в синем платье на фоне желтых флагов. Это произошло во время исполнения песни «Желтые тюльпаны».

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В Сети разгорается настоящий скандал, пишет «Пятый канал». Звезду обвиняют в лицемерии. Но сама артистка молчит. Многие подписчики в настоящее время довольно остро реагируют на цветовую символику, поскольку на фоне мировых событий определенная палитра стала политическим высказыванием. К примеру, Максим Галкин* выразил так свою поддержку Украине, когда вышел на сцену в сине-желтом костюме.