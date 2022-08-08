«JourФак Манукяна»: известный блогер усомнился в списке влиятельных артистов России

В своей авторской программе «JourФак Манукяна» блогер и журналист Вадим Манукян усомнился в корректности списка влиятельных артистов России, который опубликовали медиа.

«На минувшей неделе в СМИ появился довольно любопытный список артистов, которые, оказывается, имеют какое-то серьезное влияние на умы своих зрителей. Влиятельность Олега Газманова, Николая Баскова и Григория Лепса я точно не оспариваю. Все они представлены в «Белом списке» артистов-патриотов, которым я поделился ранее с Федеральным агентством новостей. Николай Расторгуев, безусловно, артист влиятельный, его бы я тоже в «Белый список» добавил».

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Вместе с тем Вадим Манукян «готов поверить» в то, что определенное влияние на зрителей имеют Филипп Киркоров и Сергей Шнуров. Однако категорически считает лишней в этом списке Ольгу Бузову. Кроме того, блогер отвергает и других артистов.

«Алла Пугачева уже давно ни на кого не влияет. Она вместе с мужем покинула Россию и де-факто присоединилась к его скандальной репутации последних месяцев. Юрий Шевчук после своих хамских заявлений на концертах может влиять теперь разве что на своих домочадцев. Ну, Андрей Макаревич где-то в далеком Израиле теперь единственное чем занимается, так это изрыгает желчь в своих соцсетях на людей, которые остались в России и поддерживают свою армию и президента», - приводит слова Манукяна издание «РИА ФАН».

Журналист предложил включить в список Ольгу Кормухину, Чичерину, Юту и Shamanа.