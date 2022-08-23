Изымают любую жидкость: поклонников Дугиной тщательно осматривают

В Москве проходит прощание со зверски убитой журналисткой Дарьей Дугиной. Предположительно, убийцей девушки стала работница украинских спецслужб, которая сейчас скрывается в Эстонии.

Корреспондент Teleprogramma.pro сообщает, что на входе всех поклонников тщательно досматривают через металлоискатели. Забрали воду. Даже жидкость проносить нельзя.

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Сотни человек собрались к началу церемонии, россияне продолжают нести цветы.

На прощании появился и убитые горем родители Дарьи.