«Изящно»: Тина Канделаки отреагировала на включение ее в санкционный список Минфина США

В этот вторник, 28 июня, Министерство финансов США озвучило новый пакет санкций, которые коснулись предприятий и физических лиц из России.

Кроме этого, власти США ввели запрет на импорт в страну золота, которое добывается в России.

В числе попавших под новые санкции американцев оказалась и известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. Ей запрещено посещать США.

Тина Канделаки мгновенно отреагировала на эти ограничения. Звезда дала понять, что относится к происходящему с долей легкой иронии.