«Изящно»: Тина Канделаки отреагировала на включение ее в санкционный список Минфина США

В этот вторник, 28 июня, Министерство финансов США озвучило новый пакет санкций, которые коснулись предприятий и физических лиц из России.
Кроме этого, власти США ввели запрет на импорт в страну золота, которое добывается в России.
В числе попавших под новые санкции американцев оказалась и известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. Ей запрещено посещать США.
Тина Канделаки мгновенно отреагировала на эти ограничения. Звезда дала понять, что относится к происходящему с долей легкой иронии.
«Меня запретили экспортировать вместе с золотом. Мне кажется, это изящно», — прокомментировала Тина Канделаки в телеграм-канале.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Смотрите также