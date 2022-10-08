«Извращенец и бездарь»: Шахназаров отвесил оплеуху Богомолову

На днях в Московском художественном театре им. А.П. Чехова состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая повестка». Работа режиссера получила неоднозначные отклики.
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Михаила Шахназарова возмутила постановка. По его мнению, ей вообще не место в российском театре.
«Извращенец и бездарь Богомолов, крышуемый на самых верхах, ставит в центре Москвы такое паскудство? И клал он с прибором на все», — процитировал журналиста StarHit.
Напомним, в новом спектакле Богомолова сыграли многие именитые артисты, в числе которых Игорь Верник, Павел Вашилин и Ольга Воронина. Стоимость билетов на постановку стартует от двух и доходит до двенадцати тысяч рублей.