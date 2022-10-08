«Извращенец и бездарь»: Шахназаров отвесил оплеуху Богомолову

На днях в Московском художественном театре им. А.П. Чехова состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Новая оптимистическая повестка». Работа режиссера получила неоднозначные отклики.

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Михаила Шахназарова возмутила постановка. По его мнению, ей вообще не место в российском театре.