«Извращенцы»: пародийный клип Гудкова вывел известного ведущего из себя

Телеведущий Юрий Пронько едва сдержал эмоции после просмотра клипа Александра Гудкова «Я узкий».

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«Извращенцы», — высказался он.

По словам Пронько, к великому сожалению, ему пришлось вникать в суть видеоконтента, от чего он, мягко говоря, не в восторге.

«Мне пришлось вникать же вот в это гламурятника вещество. Мне говорят, что все поменялось, да вот они все, поющие и танцующие. Это и есть реальность <…> Деньги рубят, клипы "Я узкий" делают и прочие», — высказался телеведущий.

Напомним, выходец из КВН Александр Гудков выпустил пародию на клип музыканта Шамана (Shaman) «Я русский!», назвав ее «Я узкий». Общественность неоднозначно отреагировала на творчество сценариста.

Актриса Яна Поплавская назвала Александра Гудкова «фриком». Председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков и вовсе направил в Генпрокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела против комика.

Источник: «РИА ФАН»