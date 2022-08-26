Известный шоумен предстал на ММКФ в юбке и в гольфах

В столице проходит открытие 44-го Международного московского кинофестиваля. На красную дорожку съезжаются артисты, среди них — Сергей Бурунов, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Татьяна Михалкова и многие другие.

Есть и те, кто решил выделиться. Звезда сериалов ТНТ Денис Косяков, например, надел на себя юбку и белые компрессионные гольфы. Вы можете увидеть эту картину сами.

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