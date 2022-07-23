Известный продюсер назвал причину разрыва отношений с Земфирой

По его словам, артистка - мегасложный человек.
Земфира. Фото: Global Look Press

Земфира. Фото: Global Look Press

Продюсер Хизри Байтазиев много лет работал с певицей Земфирой. Он занимался организацией первых ее концертных туров, однако в какой-то момент их отношения дали трещину.

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 «Она ведь не просто сложная, на самом деле она мегасложная. Но она именно тот человек, с которым ты точно сможешь пойти в разведку», — отметил он в интервью «Газете.ру».

Байтазиев подчеркнул, что ему очень тяжело далось расставание с артисткой.

«Потом мы где-то пересекались еще, она спрашивала: ну чего ты дуешься, давай опять дружить», — поделился продюсер воспоминаниями.

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