Известный актер высказался о добровольном отъезде в Донбасс

Звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин заявил, что его двоюродный брат отправляется добровольцем в Донбасс. Молодой человек, по его словам, не стал дожидаться, когда ему придет повестка из военкомата.

«Сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс. Это решение он принял осознанно и до объявления о мобилизации. Горжусь тобой, брат!! Возвращайся живым! Так победим!» — написал артист в соцсетях.

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Поступком брата Шагина восхитился и Борис Корчевников. Телеведущий поблагодарил парня и пожелал ему удачи.