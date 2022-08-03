Известная певица высказалась о разводе Брежневой с Меладзе

Известная певица NиNа считает, что если Вера Брежнева действительно рассталась с Константином Меладзе, то у нее все равно все будет хорошо. Ведь она, по ее мнению, очень успешная артистка.

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