Известная певица высказалась о разводе Брежневой с Меладзе

Известная певица NиNа считает, что если Вера Брежнева действительно рассталась с Константином Меладзе, то у нее все равно все будет хорошо. Ведь она, по ее мнению, очень успешная артистка.
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«Вера справится, потому что она сильная и уверенная женщина. Полагаю, что жениха ей найти будет не проблема, т.к. она очень здорово выглядит. Я думаю, что Брежнева шагнет на ступеньку выше и ворвется на эстраду с новым творчеством», — заявила NиNа «Экспресс-газете».
При этом журналисты Teleprogramma.pro звонили бывшему директору Константина Меладзе по поводу развода продюсера с Брежневой. Он заявил, что это скорее всего фейк.