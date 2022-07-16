Известная певица возмущена поведением поклонников Шатунова на кладбище

Певица Наталья Гулькина в шоке от того, что поклонники Юрия Шатунова ведут себя неадекватно на кладбище. Охранник Троекуровского кладбища рассказал, что некоторые фанаты в истерике бросаются на могилу, поют песни, пляшут и делают селфи с памятником.

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«Мое мнение о поведении поклонников – это, конечно, треш! Рядом находятся могилы других людей и нарушать их покой — это безнравственно!» - заявила она в соцсетях.

Часть праха Юрия Шатунова захоронили в Москве, а вторую часть вдова артиста увезла в Германию. Там хотят развеять его над озером, где любил рыбачить бывший солист «Ласкового мая».