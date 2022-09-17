Известная певица призналась, что провела свою первую брачную ночь не с мужем, а с Губерниевым

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова стала новой гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Певица рассказала Лере Кудрявцевой, как странно прошла ее первая брачная ночь.

«После свадьбы вечером я улетала на гастроли в Новосибирск. И так случайно получилось, что в самолете со мной рядом сидел Дмитрий Губерниев. Я ему сказала, что мы сегодня с мужем расписались, и Дима тут же заказал шампанское. После этого мы шутили, что провели первую брачную ночь вместе», - заявила Караулова.