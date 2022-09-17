Известная певица призналась, что провела свою первую брачную ночь не с мужем, а с Губерниевым

Участница «Фабрики звезд» раскрыла свою тайну.
Дмитрий Губерниев. Фото: Global Look Press

Дмитрий Губерниев. Фото: Global Look Press

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова стала новой гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Певица рассказала Лере Кудрявцевой, как странно прошла ее первая брачная ночь.

«После свадьбы вечером я улетала на гастроли в Новосибирск. И так случайно получилось, что в самолете со мной рядом сидел Дмитрий Губерниев. Я ему сказала, что мы сегодня с мужем расписались, и Дима тут же заказал шампанское. После этого мы шутили, что провели первую брачную ночь вместе», - заявила Караулова.

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С саунд-продюсером Андреем Черным Юлианна познакомилась еще на «Фабрике звезд». Много лет молодые люди жили в гражданском браке. А после рождения сына Александра в 2021 году расписались.

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