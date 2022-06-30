Известная певица объяснила, почему Пугачева могла купить место на кладбище в Израиле

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что уехавшая в Израиль Алла Пугачева прикупила там место на кладбище. Примадонна новость опровергла, однако ее коллеги считают, что новость может быть достоверной.

«Всех людей «тянут гены», и Пугачева не стала исключением. Я думаю, где-то в подсознании певицы есть ощущение, что ей нужно прилечь именно в Израиле», — заявила певица Ольга Зарубина.

Три месяца Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми находится в Тель-Авиве. Если же юморист решил надолго обосноваться в Израиле, то Примадонна планирует к осени прибыть в родную страну.

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