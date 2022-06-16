«Израильтянки вскочили с мест»: Галкин не мог уйти со сцены из-за ликующих дам

Шоумен Максим Галкин дал жару в Тель-Авиве. Муж Аллы Пугачевой после концерта не сразу смог покинуть сцену. Разумеется, артист не хотел обижать своих поклонниц. Восторженные израильтянки провожали шоумена стоя, щедро одаривая его аплодисментами и овациями. Сам Галкин едва не прогнулся под тяжестью букетов.
Кстати, пока Максим ездит с гастролями по Израилю, Примадонна наслаждается отдыхом на роскошной вилле в «израильской Рублевке». Дом супругам предоставил старший брат телеведущего, Дмитрий.
Ранее фанаты задавались вопросом, почему Алла Борисовна не сопровождает мужа в поездках. Артистка давно объявила о своем уходе со сцены, похоже, гастрольная жизнь ее больше не интересует, причем ни в каких ее ипостасях.
«Израильтянки вскочили с мест», «Алла могла бы и приревновать», «Сколько дам в зале! А где мужики??», «Ну красавчик, обаятельный, впрочем, как всегда», — написали фолловеры.
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