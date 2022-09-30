Измученная Варум ответила на вопрос о бегстве в США

Появились они не случайно. Дочь звездной четы Елизавета уже давно живет в Америке, и музыканты нередко наведываются к ней в гости. Кроме того, разговоры появились из-за того, что Анжелика Варум практически пропала из Сети. Людям показалось, что это может говорить о ее миграции.

После этого на различных порталах то и дело стали публиковаться материалы о том, что Агутин и Варум сбежали из страны. Однако измученная такими новостями о себе Анжелика Варум набралась сил и поставила в этом вопросе точку, представ в одном из московских ресторанов в качестве приглашенного музыкального гостя. Ее концерт имел грандиозный успех.

Источник: dni.ru.