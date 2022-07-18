Изменяла с Серовым: фотограф рассказал, как рушилась семья Абдулова и Алферовой

Фотограф Валерий Плотников заявил, что семью актеров Александра Абдулова и Ирины Алферовой разрушил скандал, который случился в начале девяностых годов.

Тогда как раз на экраны вышел клип Александра Серова «Ты меня любишь», в котором снялась Ирина Алферова. Пошел слух, что она влюбилась в музыканта. Автором песни выступил композитор Игорь Крутой.

«Крутой подкараулил момент, когда Абдулов уехал в очередную гастроль, и, что называется, подослал красавца Серова «вовремя подставить женщине мужское плечо». Певец подвез грустную Ирину от «Ленкома», где она работала вместе с мужем, до дома. Он был обаятелен, включил для нее свои песни... И Алферова согласилась поработать вместе. Отчасти ее подтолкнула к этому желание отомстить и заставить Абдулова ревновать», - заметил Плотников.

По словам Плотникова, в те же дни он снял Абдулова и его друга Леонида Ярмольника абсолютно голыми в дружеской фотосессии. Они лишь слегла прикрывали на фото причинные места. После этого отношения Алферовой и Абдулова рухнули окончательно. Все думали, что актриса изменяла Абдулову с Серовым, сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что Алферова и Абдулов были вместе с 1976 по 1993 год. Общих детей у них на свет не появилось.