Изменяла мужу за доллары: экс-участник «Дома-2» обвинил Бородину в аморальном поведении

Рустам Солнцев предъявил Ксении Бородиной претензии, которые она вряд ли оставит без внимания. Так что запасаемся попкорном и наблюдаем за развитием событий.

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Экс-участник «Дома-2» заявил, что Ксения Бородина подрабатывала якобы эскортницей и брала за это примерно 10 тысяч долларов. Рустам даже показал в своем телеграме некую переписку с предпринимателем, который якобы осуществил данную оплату.

Солнцев также подчеркнул, что происходили эти события как раз в тот момент, когда Ксения Бородина была еще замужем за Курбаном Омаровым.