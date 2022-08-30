Изменившаяся до неузнаваемости Нелли Уварова показала детей и мужа

Нелли Уварова впервые за долгое время появилась в свете с мужем актером Александром Гришиным и детьми. Звезда сериала «Не родись красивой» воспитывает дочь Ию, которая родилась 7 апреля 2011 года, а также сына Игнатия, появившегося на свет 1 ноября 2016 года.
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Нелли Уварова с семьей. Фото: Михаил Фролов/ КП
Некогда худенькая шатенка Нелли Уварова стала неузнаваемой, став пышнотелой блондинкой.
Артистка поделилась с журналистами своими взглядами на воспитание детей, заявив, что не будет отдавать своего сына в школу. По мнению Уваровой, домашнее обучение ему подойдет лучше.
Знаменитость поведала, что ребенок хочет стать барабанщиком, кроме того, он отлично рисует.
Источник: «Вокруг.ТВ»