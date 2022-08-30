Изменившаяся до неузнаваемости Нелли Уварова показала детей и мужа

Некогда худенькая шатенка Нелли Уварова стала неузнаваемой, став пышнотелой блондинкой.

Артистка поделилась с журналистами своими взглядами на воспитание детей, заявив, что не будет отдавать своего сына в школу. По мнению Уваровой, домашнее обучение ему подойдет лучше.

Знаменитость поведала, что ребенок хочет стать барабанщиком, кроме того, он отлично рисует.

Источник: «Вокруг.ТВ»