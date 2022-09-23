Изменилась до неузнаваемости: скандальная дочь Успенской запела и стала худой (видео)

Сериал с практически мексиканскими страстями под названием «Успенская и ее дочь» россияне наблюдали не один год. Любовь Успенская и Татьяна Плаксина публично ругались и сводили счеты друг с другом на различных шоу несколько лет подряд. А теперь неожиданно стали подружками.
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Все-таки Любови Успенской удалось взять под свое крылышко дочурку, избавить ее от вредных привычек и как-то облагородить ее внешность.
Сейчас Татьяна изменилась до неузнаваемости, выглядит как статуэтка, похудела, похорошела, да к тому же решила пойти по стопам мамы, став певицей.
Выступление своей дочки Любовь Успенская показала в личном блоге. Татьяна хоть и не похожа на шансонье, но ведет себя на сцене вполне уверенно, исполняя композиции в поп-стиле.
А вам нравится, как поет Татьяна Плаксина?