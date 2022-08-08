Изменилась до неузнаваемости: растолстевшая Михалкова появилась в Перми (фото)

Актриса Юлия Михалкова в последнее время переживает не лучшие времена в плане развития карьеры.

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Она ушла из шоу «Уральские пельмени» и пыталась утвердиться в новых качествах — режиссера, сценариста и писателя. Но пока особой славы на этом поприще знаменитость не снискала.

А последние несколько месяцев она и вовсе выпала из светской жизни. Михалкову не видно ни на ТВ, ни в кино. После перерыва Юлия неожиданно появилась в Перми, приняв участие во всероссийской акции по очистке берегов «Вода России».

На обнародованных в соцсетях фото Михалкова предстает заметно пополневшей. И даже джинсы-трубы с эффектом стройности не спасли ситуацию.