«Изменилась?»: Алина Загитова показала фото в паспорте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свой новый паспорт. Его она получила взамен старого по истечении срока годности – спортсменке недавно исполнилось 20 лет. Ей стало интересно сравнить две фотографии – из старого и нового документов.

«Недавно поменяла паспорт. Изменилась?» - написала звезда.

Подписчики в комментариях сравнили фотографии и написали свои впечатления: «Изменилась!», «Стала еще красивее», «Ой какая маленькая была милашка такая», «Такая же красавица», «Красотка», «Да! Такая взрослая, а там совсем юная».