Изменил специально: вскрылась настоящая фамилия Евгения Петросяна

Сатирик Евгений Петросян в свои 77 лет является молодым отцом. В пятом браке с Татьяной Брухуновой у него растет сын-двухлетка Ваган. Однако, предыдущие отношения по сей день дают о себе знать – развод с Еленой Степаненко затянулся на долгие годы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

И если бы не разбирательства Петросяна и Степаненко в суде, народ бы вряд ли узнал, что юморист имеет другую фамилию. Оказалось, что сатирик по роду – Петросянц. Такая фамилия в графе «Ответчик» указана в судебных документах, сообщает «Пятый канал».

Как оказалось, Петросян не делал тайны из истории со своей фамилией. Он намеренно убрал последнюю букву, чтобы легче было произносить.