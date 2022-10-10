Изменил специально: вскрылась настоящая фамилия Евгения Петросяна

Об этом стало известно после развода со Степаненко.
Евгений Петросян

Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Сатирик Евгений Петросян в свои 77 лет является молодым отцом. В пятом браке с Татьяной Брухуновой у него растет сын-двухлетка Ваган. Однако, предыдущие отношения по сей день дают о себе знать – развод с Еленой Степаненко затянулся на долгие годы.

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И если бы не разбирательства Петросяна и Степаненко в суде, народ бы вряд ли узнал, что юморист имеет другую фамилию. Оказалось, что сатирик по роду – Петросянц. Такая фамилия в графе «Ответчик» указана в судебных документах, сообщает «Пятый канал».

Как оказалось, Петросян не делал тайны из истории со своей фамилией. Он намеренно убрал последнюю букву, чтобы легче было произносить.

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