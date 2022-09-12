«Изменил один разок»: отец Бузовой объяснил, почему бросил ее мать

Отец певицы Ольги Бузовой Игорь в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему ушел от ее матери Ирины.
«Мы были в браке 23 года. Первые пять-десять лет – счастье. Потом немножко пришлось потерпеть. Просто иссякли отношения. Постепенно обыденность съела любовь. Пропало желание и страсть. Взяли тайм-аут и разъехались. Ирина уехала в другую квартиру. Потом она вернулась, а я ушел».
Игорь Бузов. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"
Как отметил Игорь Бузов, у него появилась новая женщина. «Стал смотреть на сторону. Изменил один разок. С женщиной, к которой я ушел, мы тоже расстались. Были вместе где-то семь лет», - заявил Игорь Бузов.
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Напомним, что родители Ольги Бузовой развелись в 2009 году. У певицы есть младшая сестра – Анна.