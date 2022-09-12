«Изменил один разок»: отец Бузовой объяснил, почему бросил ее мать

Как отметил Игорь Бузов, у него появилась новая женщина. «Стал смотреть на сторону. Изменил один разок. С женщиной, к которой я ушел, мы тоже расстались. Были вместе где-то семь лет», - заявил Игорь Бузов.

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Напомним, что родители Ольги Бузовой развелись в 2009 году. У певицы есть младшая сестра – Анна.