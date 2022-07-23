«Измена ей к лицу»: Богомолов неожиданно обратился к Собчак

Режиссер сделал громкое заявление.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и его жена Ксения Собчак то и дело подкидывают хейтерам поводы для разговоров. В кулуарах давно уже ходят слухи о расколе в паре, и звезды рады поддерживать волну.

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Так называемая журналистка неделю назад улетела на море вместе со своим сыном Платоном. Богомолов спустя время все же присоединился к ним.

«Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем. Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности? Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Надо прийти в себя и нивелировать дисбаланс в цвете и свежести составляющих семейство лиц», - написал Богомолов в микроблоге.

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