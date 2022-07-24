«Издевательство»: отец Жанны Фриске пришел в ярость, узнав, на что Шепелев растратил деньги дочери

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов удивлен поведением бывшего возлюбленного дочери. После смерти артистка оставила солидный счет в банке для сына Платона, но спустя годы капитал почему-то иссяк. Владимир Копылов выяснил, на что были потрачены средства.

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«Я знал, что так будет. Идет издевательство <…> Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги», — возмущается звездный родитель.

Владимир Копылов не планирует оставлять все как есть. В ближайшее время он намерен разобраться с пропавшими со счета деньгами.

Ранее отец Жанны Фриске предполагал, что Шепелев снял деньги либо в России, либо в Америке. Если этот факт подтвердится, то ведущий может получить срок по статье «мошенничество». Со слов Владимира Копылова, на счету осталось шесть евро вместо 200 тысяч.

Источник: Пятый канал.