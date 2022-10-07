Избранница Шепелева сделала признание о раке и показала фото с кладбища

Гражданская жена Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова является не частой гостьей в соцсетях. Предпринимательница почти не публикует новые фото и не комментирует личную жизнь.

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Накануне избранница телеведущего неожиданно разоткровенничалась с подписчиками. Екатерина выложила снимок, сделанный на кладбище, и рассказала о семейной трагедии.