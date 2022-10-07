Избранница Шепелева сделала признание о раке и показала фото с кладбища

Гражданская жена Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова является не частой гостьей в соцсетях. Предпринимательница почти не публикует новые фото и не комментирует личную жизнь.
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Накануне избранница телеведущего неожиданно разоткровенничалась с подписчиками. Екатерина выложила снимок, сделанный на кладбище, и рассказала о семейной трагедии.
«Слева лес и справа лес. Папы нет уже семь лет. Помню, как во дворе онкоцентра он помогал мне фотографировать эту коровку и восхищался моей идеей. Он всегда мной восхищался, а я всегда восхищалась им», — поделилась Тулупова.
Фото: соцсети
Напомним, после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев два года был одинок. В 2017 году телеведущий начал встречаться с Екатериной Тулуповой.
Весной 2021 года возлюбленная подарила шоумену сына Тихона. Несмотря на рождение ребенка, пара до сих пор официально не оформила отношения.