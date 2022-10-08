Избавилась от блонда и сразу помолодела: Ирина Пегова отметилась на прогулке в косухе и с новым цветом волос

Но выходные Пегова смогла посвятить любимому делу – прогулкам. Она приехала в Саввино-Сторожевский монастырь. Актриса решила пройтись по территории, где опавшие листья покрывают еще зеленую траву. Она предстала в джинсах скинни и косухе с худи. Артистка подчеркнула стройные ноги. Она также покрасовалась с темными волосами, хотя еще недавно была блондинкой.

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