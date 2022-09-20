«Из жизни ушел хороший Человек, настоящий мужчина»: Алферова не может прийти в себя, узнав о гибели Пускепалиса

Ксения Алферова не может прийти в себя после известий о трагической гибели Сергея Пускепалиса. Эта новость ошарашила поклонников артиста. О случившемся стало известно 20 сентября.

«Сегодня из жизни ушел хороший Человек, настоящий мужчина, талантливый актер - Сергей Пускепалис. Большая потеря. Царствие тебе небесного, Сережа!» - написала в микроблоге Ксения Алферова.

Дочка Ирины Алферовой одной из первых отреагировала на известие о трагической гибели актера.

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Художественный руководитель театра имени Волкова в Ярославле, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП. По предварительным данным, Пускепалис ехал на автомобиле «Форд Транзит». Вместе с ним погиб еще один человек, который и был за рулем.