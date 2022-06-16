«Из-за вас не начинали»: Галкин высмеял зрителя, опоздавшего на концерт

Юморист Максим Галкин в соцсетях рассказал, что высмеял одного из жителей Израиля на своем концерте, который опоздал на выступление. Забавный случай произошел в Тель-Авиве.

В разгар выступления Максим Галкин увидел, что некий человек вошел в зал и занял свое место. Пройти незамеченным израильтянину не удалось.

«Это вы пришли? Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место», — заметил муж Аллы Пугачевой.

Напомним, что Максим Галкин активно выступает в Израиле. В июне у него пройдет 16 концертов в этой стране. В сентябре он отправится в Австралию.

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