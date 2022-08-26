Из-за свадьбы Павел Прилучный пропустил важную премьеру в Москве

Среди звездных гостей также отметились Алена Бабенко, Владимир Яглыч, Виктория Лопырева, Марк Богатырев, Софья Каштанова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Михаил Тройник, Сергей Мезенцев, Роман Маякин, Катерина Ковальчук, Джаник Файзиев, Дарья Михалкова, Александр Энберт и другие знаменитости.

А вот исполнитель главной роли Павел Прилучный на мероприятии присутствовать не смог — по причине собственной свадьбы, состоявшейся в этот же день в Армении. Сарик Андреасян сообщил об этом обстоятельстве со сцены, и гости премьеры стали одними из первых, кто передал поздравления молодоженам онлайн.

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