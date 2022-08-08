Из-за Кошмал? Теперь известно, почему Добронравов отказался сниматься в новых «Сватах»

Федор Добронравов отказался сниматься в продолжении сериала «Сваты», который на протяжении 13 лет шел на экранах и полюбился миллионам зрителей. Причина, по которой артист больше не появится в роли сельчанина Ваньки Будько, раскрыта.

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Причину раскрыл Эдуард Радзюкевич, коллега Федора Добронравова и режиссер третьего сезона проекта. И, как оказалось, скандальные выпады актрисы Анны Кошмал против экранного дедушки тут не при чем.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», - сказал Радзюкевич сайту News.ru.

Кошмал, напомним, резко осудила происходящее и заявила, что отныне ее некогда теплые отношения с Добронравовым закончены. Хотя он вместе с другой коллегой по сериалу Татьяной Кравченко относился к молодой актрисе по-отечески.