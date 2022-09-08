Из-за долгов: у победителя шоу «Голос» Петра Захарова отняли элитную квартиру

Победитель седьмого сезона популярного шоу «Голос» Петр Захаров может остаться без единственного жилья. Банк отсудил у артиста его квартиру в Санкт-Петербурге, расположенную у Московского вокзала.
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Согласно позиции банка «Открытие», в феврале 2020 года певец взял ипотеку на трешку площадью 102 квадратных метра. Однако из-за пандемии коронавируса и падения доходов выплачивать кредит не смог.
В итоге элитную недвижимость выставили на торги из-за просрочек по платежам.
Сам Захаров и его представитель видят ситуацию совсем иначе. По их словам, доказательные документы в деле являются поддельными.
«Приставы уже выставили квартиру на торги, это возмутительно! Причем, на торги жилье выставили за 17 млн рублей. Хотя реальная стоимость квартиры — 30 млн рублей», — рассказал представитель музыканта «КП-Петербург».
Сейчас Петр планирует оспорить решение в суде.