Из удалого юнца в постаревшего фаворита: как сейчас выглядит Евгений Гор, обласканный казачкой Бабкиной

Евгений Гор, он же Горшечков (настоящая фамилия певца, - Прим. ред.), уже давно не тот славный парнишка, который очаровал казачку Надежду Бабкину. Музыканту удалось вскружить голову певице-народнице, которая помогла ему построить певческую карьеру в шоу-бизнесе, так сказать, вывела в люди.

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А как сейчас выглядит фаворит Надежды Бабкиной? От былого юнца с пышной гривой волос не осталось и следа. Избранник казачки Нади как-то резко погрустнел и «обмужал». Куда-то девались и кустистая шевелюра удалого красавца. Зато появилась седина, залысины, усы и косматая борода. Но такие метаморфозы, похоже, Евгения Гора не смущают. Фаворит Надежды Бабкиной и по сей день пользуется ее расположением, считая артистку своей благодетельницей.