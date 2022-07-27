«Из самого плохого можно выжать что-то хорошее»: чего всегда не хватало Шатунову

«Чего вам не хватает? О чем вы мечтаете?» — спросила его журналистка.

«Мне не хватает времени. Если бы оно было, я больше проводил времени в семьей. Занимался бы самообразованием или вообще образованием. То, что касается музыки и производства музыки. Изучением языков. Ну и так далее. Если что-то тебе не приятно, то сделай, чтобы было приятно. Из самого плохого можно выжать что-то хорошее», — говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.