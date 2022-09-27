Из Русского музея убрали знаменитый портрет Аллы Пугачевой

Во вторник, 27 сентября, стало известно, что из Русского музея в Санкт-Петербурге убрали знаменитый портрет Аллы Пугачевой. Предположительно, сделали это из-за одиозных высказываний Примадонны.

Портрет Аллы Борисовны создал художник Игорь Чоларий в рамках выставки «Укрощение хаоса». Лично с артисткой он знаком не был, но картина ей очень нравилась.

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