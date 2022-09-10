«Он – из народа»: Пригожин объяснил феномен популярности Шатунова

По словам мужа певицы Валерии, люди всегда любят настоящих. «Он был настоящим. То, что он был настоящим и дало тот самый невообразимый взрывной эффект и любовь людей к нему», - заметил Иосиф Пригожин.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. В конце восьмидесятых годов прошлого века группа «Ласковый май» пользовалась невероятным успехом в СССР.